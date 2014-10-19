Яценюк розповів, яким має бути новий прем'єр

Про це в інтерв'ю Фактам на ICTV заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

Коментуючи питання про готовність до створення коаліції та доручення Петра Порошенка своїй політсилі підготувати відповідну угоду, Яценюк зазначив: "Мені приємно, що президент почув заклик створювати коаліцію".

"Але що таке коаліція – не 100 сторінок тексту і не зрозуміло що робити. В угоді має бути один пункт – виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - зазначив Яценюк.

За його словами, найважливіше у коаліційній угоді – "люди, які будуть її виконувати".

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"Думаю, під час підготовки до коаліції найважливіше – прізвища. Вибори пройдуть – через 10-15 днів ми маємо сформувати коаліцію і новий уряд", - зазначив він.

При цьому він додав: "Домовлятися (з президентом) про власну посаду – мілко і недостойно".

"Хто буде прем'єром… Бажаю, щоб був кращий у країні, який здатний провести реформи, які ми почали. Фахова і сильна людина", - підсумував він.