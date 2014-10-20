В Україні хочуть створити аналог американського Агентства нацбезпеки
02:30, 20 жовтня 2014Політика
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В Україні давно назріла необхідність створення спеціальної розвідувальної служби для ведення радіотехнічної розвідки, типу американського Агентства національної безпеки (АНБ).
В Україні можуть створити аналог американського АНБ / Радіо Свобода
Таку думку в інтерв'ю ZN.UA висловив Ігор Смєшко, новопризначений голова Комітету з питань розвідки при президентові України.
За його словами, в рамках створюваної Національної розвідувальної програми належить зібрати воєдино служби, відповідальні за контроль телекомунікацій.
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"У всіх країнах світу радіотехнічні і телекомунікаційні засоби держава об'єднує в одній руці - це АНБ США, це ФАПСІ в РФ. Таке рішення диктує наш час - час сучасних інформаційних технологій", - зазначає він.
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