Заходу не все одно, але воювати за Україну він не буде - Бжезінський

Про це колишній радник президента США з питань безпеки та відомий політолог Збігнєв Бжезінський розповів в ефірі "Подробностей недели".

"Захід досить чітко дає зрозуміти, що йому не все одно. Але не чекайте, що Захід буде боротися за вас. Це головне, що ви повинні зрозуміти", - упевнений він.

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Бжезінський переконаний, що Україна має довести право бути Європейською країною.