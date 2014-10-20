Заходу не все одно, але воювати за Україну він не буде - Бжезінський
02:10, 20 жовтня 2014Політика
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Західні країни не будуть воювати за Україну.
Захід не все одно, але воювати за Україну він не буде / prezydent.pl
Про це колишній радник президента США з питань безпеки та відомий політолог Збігнєв Бжезінський розповів в ефірі "Подробностей недели".
"Захід досить чітко дає зрозуміти, що йому не все одно. Але не чекайте, що Захід буде боротися за вас. Це головне, що ви повинні зрозуміти", - упевнений він.
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Бжезінський переконаний, що Україна має довести право бути Європейською країною.
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