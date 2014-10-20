ЄС має допомогти Україні з постачанням енергоносіїв - голова МЗС Великобританії

Таку позицію він озвучив у понеділок в Люксембурзі напередодні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

„Ми повинні допомогти українцям впоратися з кризою, перед якою вони опинилися в плані постачання енергоносіїв цієї зими. Як найкраще це зробити – це ми повинні обговорити. Але ми безумовно повинні їм допомогти”, - заявив Хаммонд.

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