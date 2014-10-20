Рада виділила кошти на протезування учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 народних депутатів із 265, зареєстрованих у сесійній залі.

Урядовим законом вносяться зміни до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.

Читайте такожПівтори тисячі учасників АТО потребують протезування - МінсоцполітикиЯк зазначається у пояснювальній записці, документ передбачає внесення змін до закону про держбюджет-2014 у частині збільшення видатків за бюджетною програмою 2505010 "Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів" на 2184,2 тис. грн та запровадження нової бюджетної програми 2505040 «Забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» у обсязі 7000,0 тис. грн за рахунок відповідного зменшення видатків за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" (КПКВК 3511090).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті заявив, що Кабінет міністрів України просить Верховну Раду внести зміни до державного бюджету і виділити 7 млн. грн на протезування за кордоном учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях і 2 млн. грн на потреби Державної служби у справах ветеранів і учасників АТО.

«Ми просимо Верховну Раду виділити 7 млн. грн учасникам АТО на протезування їх за кордоном, – сказав Яценюк. – А також 2 млн. грн - на службу з питань ветеранів і учасників АТО для того, аби почати процедуру державної реєстрації учасників АТО».