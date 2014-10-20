Депутати відмовились голосувати щодо виборчих прав учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент кілька раз не підтримав включення до порядку денного законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України” (реєстраційний № 5157), а також законопроекту “Про внесення зміни до закону України “Про вибори народних депутатів України” щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників АТО на позачергових виборах народних депутатів України” (реєстраційний № 5157-1).

Питання про включення до порядку денного набирало найбільше 183 голоси при необхідних 226. Кілька разів відбувалося переголосування, але необхідної кількості голосів «за» немає. При цьому «за» включення до порядку денного цих законопроектів у повному складі голосують фракції “УДАР” та “Свобода”.

Читайте такожРада виділила кошти на протезування учасників АТОМіж тим, голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголосив, що ті військовослужбовці, які перебувають в зоні АТО, найбільш достойні того, щоб проголосувати на виборах до ВР.

Він наголосив: “Це наш обов'язок, кожного народного депутата з будь-яких фракцій”, щоб дати можливість “тим, хто захищає, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, Україну, проголосувати”.

“Вони більше нас всіх разом мають право обирати наступну ВР”, – заявив Турчинов.