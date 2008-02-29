Медведько погрожує Цушку арештом... Заочним?

Не з’являючись на допити, колишній міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО затягує розслідування кримінальної справи щодо захоплення приміщення Генпрокуратури у травні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

«В певній мірі (розслідування кримінальної справи – УНІАН) ускладнює те, що ЦУШКО не з’являється на допити, ми не можемо його розшукати», – сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор зазначив, що В.ЦУШКО лише один раз був на допиті як свідок. Пізніше йому надсилалися повістка і три приписи про примусову доставку свідка.

В той же час О.МЕДВЕДЬКО не виключив, що у разі подальшого ігнорування В.ЦУШКОМ викликів на допит, його можуть взяти під варту.

«Якщо слідчо-оперативна група прийде до висновку, що є склад злочину і якщо він (В.ЦУШКО – УНІАН) буде ухилятися від слідства, можливо, буде прийнято таке ж рішення як і стосовно РУДЬКОВСЬКОГО (взяття під варту – УНІАН)», – сказав Генпрокурор.

Він також заявив, що розслідування кримінальної справи щодо захоплення будівлі ГПУ «значно активізувалася», було допитано потерпілих.

Генпрокурор повідомив, що після вивчення аудіо й відео матеріалів стосовно інциденту буде вирішуватися питання про порушення кримінальних справ «стосовно тієї чи іншої особи». «Стосовно ЦУШКА ще не порушувалася кримінальна справа», – зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

За словами Генпрокурора, зараз матеріали справи щодо захоплення будівлі ГПУ налічують 27 томів.