Кабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Ще 2 мільйони гривень виділяється на Державну службу з питань учасників та ветеранів АТО, зокрема, для проведення державної реєстрації учасників бойових дій.

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"Верховна Рада, ухваливши сьогодні урядовий проект змін до Держбюджету, дала нам можливість забезпечити соціальний захист інвалідів, ветеранів та учасників антитерористичної операції", - написав Яценюк.