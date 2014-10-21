Кабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТО
01:32, 21 жовтня 2014Політика
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Український уряд виділяє до кінця року 7 мільйонів гривень на протезування поранених учасників АТО.
Кабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТО / Сегодня
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Ще 2 мільйони гривень виділяється на Державну службу з питань учасників та ветеранів АТО, зокрема, для проведення державної реєстрації учасників бойових дій.
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"Верховна Рада, ухваливши сьогодні урядовий проект змін до Держбюджету, дала нам можливість забезпечити соціальний захист інвалідів, ветеранів та учасників антитерористичної операції", - написав Яценюк.
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