Регіонали натякають, що Тимошенко зовсім не вміє ходити по магазинах

Нардеп-регіонал Юрій Бойко в ефірі «5 каналу» заявив, що зараз Україна отримує газ за невідомою ціною.

«Зараз ми маємо невідомий газ, невідомої ціни», - цитує Бойка сайт Партії регіонів. На питання, за якою ціною Україна платитиме за «боргові» 1,9 млрд. куб. м російського газу, Бойко відповів, що це невідомо, і «оскільки немає документів, то на нас можуть списати все, що завгодно».

«Уявіть, що ви прийшли до магазину і набрали повну корзину товару, не запитавши ціну, - пояснив ситуацію Бойко, як він сам висловився, «на побутовому рівні». - І продавцеві сказали, щоб прислав рахунок вам додому. І керівництво магазина вписало в цей рахунок все, що хотіло, а ви, побачивши його, зрозуміли, що це зовсім інша ціна».

Бойко також знов висловив думку, що команда Юлії Тимошенко намагається створити нову газову схему, щоб заробити гроші на президентські вибори. «На переговори їздять її партнери з корпорації «Ітера», яка була причетна до справи Лазаренка. Там створюється нова схема постачань, щоб заробити гроші на президентську кампанію», - сказав він.

«Сьогодні йдуть вислови високопосадовців, що переговори починаються з «чистого аркуша». Але, враховуючи, що в них бере участь «Ітера» та ІСД, ми можемо зробити висновок, що схема буде іншою», - підкреслив Юрій Бойко.