Робоча група зійшлася на формулюванні щодо НАТО - секрет розкрив Томенко

Члени робочої групи з розблокування роботи парламенту домовилась, що у постанові Верховної Ради щодо вступу України та НАТО буде записано, що рішення про набуття членства в Альянсі ухвалюватиметься парламентом після референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член робочої групи від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, сьогодні представники чотирьох парламентських сил, за винятком комуністів, попередньо домовились у вівторок, 4 березня, першим питанням ухвалити постанову щодо процедури вступу України до НАТО.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що учасники групи підтримали формулювання, запропоноване його фракцією: рішення про вступ України до НАТО прийматиме Верховна Рада лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитись за народною ініціативою відповідно до закону про всеукраїнський референдум.

«Якщо лідери фракцій підтримають нашу домовленість, то вже у вівторок Верховна Рада почне працювати», - сказав М.ТОМЕНКО.