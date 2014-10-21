Тягнибок: Продаючи місця у списках, українські партії перетворюються на комерційні проекти

«Верховна Рада України – не базар, на якому щось постійно продають чи купують – парламентарі нового скликання таки мусять зрозуміти цю просту істину», – заявив очільник ВО «Свобода».

Лідер націоналістів наголосив, що першочергова функція виконавчого комітету будь-якої партії полягає у якісному відборі кандидатів у депутати та формуванні адекватних, а не популістських списків: «Саме тому "Свобода" ніколи не підторговувала місцями у списку, бо депутат, який купив місце в партійному списку, прагне якомога скоріше "відбити" витрачені кошти, тому й готовий у будь-який момент стати "тушкою" та голосувати не по совісті, а за тридцять срібняків».

За словами Тягнибока, при укладенні виборчого списку ВО «Свобода» завжди керується єдиним принципом – відповідністю кандидата ідеології націоналістичної сили та історією його роботи в лавах об'єднання чи безпосередньо в парламенті.

«У нашому списку ті, хто пройшов перевірку, поділяють наші ідеї та здатні реалізовувати їх у своїй діяльності. Саме тому "Свобода" у Верховній Раді забезпечує стовідсоткові голосування за всі законопроєкти, які ми підтримуємо, саме тому ми не прогулюємо засідання парламенту й ніколи не мали "тушок". Бо лише перевірений список членів політичної сили забезпечує дисципліну і необхідний виборцям результат», – зазначив лідер націоналістів.

Він також зазначив, що ВО «Свобода» на ці позачергові вибори йде із перевіреною командою, незважаючи на те, що більшість партій, які беруть участь у перегонах, цього разу включили до своїх списків громадських діячів та бійців АТО.

«Фактично в нашій першій десятці з'явилось лише одне нове ім'я – Олексій Миргородський. Він командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону, якій дислокується в зоні АТО. Але це не комбат, залучений для отримання політичних балів. Олексій уже декілька років очолює Харківську обласну організацію "Свободи. Так само й громадські активісти – можливо, їхнє залучення є новинкою для якихось політичних сил, але більшість свободівців самі були активістами до початку політичної кар'єри», – зауважив Олег Тягнибок.

Нагадаємо, що навіть під час ХХІХ З'їзду Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 14 вересня в Києві Олексій Миргородський не був присутній, тому що знаходився у зоні АТО. До учасників з'їзду він звернувся із аудіозверненням.