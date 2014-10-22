Україна ставить на конвеєр військові розробки вітчизняних учених - ЗМІ

Від початку осені вже встигли відремонтувати понад тисячу одиниць бойових машин і зробити дві сотні нових, йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер формують план виробництва на наступний рік. У пріоритеті, як і раніше, важке озброєння.

Також у серійне виробництво будуть запущені нові розробки українських учених. Зокрема, сучасні модифікації протитанкових ракет.

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В "Укроборонпромі" звертають увагу і на те, що чи не вперше українська армія отримує суто українську бронетехніку. Яка за своїми характеристиками відповідає світовим стандартам.

"99,9% ми виробляється зараз в Україні. Раніше були поставки частково з Росії. Беремо український метал, українські електроди, люди виконують цю роботу, українська гума, пластмаса, оптика – і перетворюється на бронетехніку", - розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.