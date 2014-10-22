Президент проводить зустріч з керівниками силових відомств (фото)
16:45, 22 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств.
Порошенко радиться з головами силових відомств / фото @APUkraine
Про це повідомляють у прес-службі глави держави в "Твіттері".
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Президент України проводити нараду з керівниками силових відомств pic.twitter.com/6Oezkvkf18
- APU (@APUkraine) 22 жовтня 2014
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