Президент проводить зустріч з керівниками силових відомств (фото)

16:45, 22 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств.

Порошенко совещается с главами силовых ведомств / фото @APUkraine

Про це повідомляють у прес-службі глави держави в "Твіттері".

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