Депутат, якого піймали з наркотиками, знайшовся у райвідділі Києва
19:26, 29 лютого 2008Політика
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Депутат Бориспільської районної ради Київської області Ярослав ГОДУНОК, затриманий в ніч з 27 на 28 лютого, утримується в Печерському райвідділі міліції міста Києва.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.
Як зазначали деякі ЗМІ, Я.ГОДУНКА було затримано через наявність у нього наркотичних речовин.
Водночас, у прес-службі київської міліції, МВС України, посадові особи прокуратури м. Києва не дали відповіді, де утримується вказана особа, і чи пред’явлені йому якісь обвинувачення.
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