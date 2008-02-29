Депутат, якого піймали з наркотиками, знайшовся у райвідділі Києва

Депутат Бориспільської районної ради Київської області Ярослав ГОДУНОК, затриманий в ніч з 27 на 28 лютого, утримується в Печерському райвідділі міліції міста Києва.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як зазначали деякі ЗМІ, Я.ГОДУНКА було затримано через наявність у нього наркотичних речовин.

Водночас, у прес-службі київської міліції, МВС України, посадові особи прокуратури м. Києва не дали відповіді, де утримується вказана особа, і чи пред’явлені йому якісь обвинувачення.