Квіт розповів про корупційні схеми Царьова, який заробляв гроші на папері для підручників

Про це в інтерв’ю Слідство.Інфо розповів міністр освіти і науки України Сергій Квіт, передає Громадське ТБ.

За словами міністра, корупційна схема Царьова полягала у шахрайстві із папером для підручників. Було прийняте рішення, що у виробництві посібників використовуватимуть тільки національний папір.

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«Національний папір вироблявся на підприємстві, яке належало Царьову. Він був дорожчий за іноземний і його не вистачало. Наскільки я зрозумів, то цей Царьов докупав десь папір, видавав його за національний та продавав дорожче», – розповів Квіт.

У схемі брали участь низка співробітників Міносвіти. Однак наразі, за словами Квіта, відомство не має законних підстав для звільнення цих людей та зробить це в процесі реорганізації.

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