Калєтнік, Поплавський і Литвин увійшли в топ-10 найбільш одіозних мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, список кандидатів-корупціонерів представили координатор руху "Чесно" Інна Борзило та представник Центру протидії корупції Дар'я Калинюк.

Зокрема, в список потрапили такі відомі політики, як колишній секретар Київради Олесь Довгий, одіозний власник автозаправок WOG Ігор Єремеєв, скандально відомий комуніст і екс-голова Митної служби України Ігор Калєтнік, народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов, бізнесмен Сергій Клюєв і екс-міністр оборони Олександр Кузьмук.

Також в список потрапили ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, колишній міністр транспорту Микола Рудьковський, екс-спікер ВР Володимир Литвин і екс-«регіонал» Антон Яценко.

Активісти зазначили, що ці одіозні мажоритарники знову намагаються потрапити до Верховної Ради, балотуючись на округах в невеликих містах і селищах, де живуть люди, які мають обмежений доступ до Інтернету, і таким чином правду про кандидатів виборці дізнаються або з партійної преси, або від агітаторів.

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Зокрема, активісти навели приклад 102-го округу в Кіровоградській області, де багато людей плутають Олеся Довгого з Олесем Донієм. За даними організаторів акції, найбільше кандидатів, які підозрюються в корупції, балотується в Харківській області - 9 осіб та в Одеській області - 8 осіб. Активісти пов'язують це з відчутним впливом чиновників режиму Януковича, а самі області вважаються «електоральним ядром Партії регіонів».

По шість одіозних кандидатів балотується у Запорізькій та Київській областях, п'ятеро - в округах на Донбасі.

Також активісти зазначили, що найбільш впізнавані прізвища корупціонерів-мажоритарників, яких вдалося ідентифікувати активістам, були підтримані партією "Блок Петра Порошенко" - 5 кандидатів, і партією "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 5 кандидатів.

Таким чином активісти хочуть привернути увагу громадськості, щоб виборці більш уважно вивчали біографії кандидатів в народні депутати і не сприяли тому, щоб корупціонери повернулися у владу.