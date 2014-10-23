В ОБСЄ заявили про масові перетини українсько-російського кордону військовими

Про це сказано у звіті ОБСЄ, чиї спостерігачі перебувають на цих пунктах, пише Українська правда.

"Спостережна місія знову спостерігає значну кількість осіб у військовій формі, які перетинають кордон в обох напрямках, деякі з них, судячи з вигляду, належать до козацьких формувань", – сказано в повідомленні.

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Цього тижня, за даними спостерігачів, кордон перетнули 540 чоловіків і жінок у формі, у тому числі декілька козаків. Причому зброї у них спостерігачі не помітили.

Також з України до Росії виїжджають хворі або поранені люди.

Причому, за даними місії, загальна кількість перетинів кордону зменшилася від середніх 8 965 до 7 843 перетинів на добу на обох пунктах.

Крім того, спостерігачі фіксують вивезення вантажівками вугілля з Луганської області у Росію.