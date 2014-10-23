ОПОРА зафіксувала понад 400 порушень у ході виборчої кампанії

14:50, 23 жовтня 2014
Політика
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ОПОРА зафіксувала майже за два місяці виборчої кампанії понад 400 порушень.

Нинішня виборча кампанія більш конкурентна за попередню / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев на прес-конференції в Києві. 

«Вибори до Верховної Ради в жовтні 2014 року в порівнянні з черговими виборами 2012 року стали більш конкурентними, і це пов’язано з тим, що у виборчому процесі немає потужного фактору незаконного втручання держави у перебіг агітації та до виборчого процесу взагалі», - зазначив він.

ОПОРА веде базу даних щодо зафіксованих порушень і тих порушень, які перевірені її спостерігачами. «На підставі тих фактів, які ми зібрали та перевірили, ми даємо оцінки щодо загальних тенденцій виборчого процесу», - повідомив Клюжев.

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«Таким чином, у порівнянні з даними за 2012 рік ми можемо сказати, що зменшилась кількість зафіксованих порушень і змінилися типи порушень, які були найбільш розповсюдженими», - зауважив Клюжев.

«За результатами виборчої кампанії 2012 року, яка відбувалась три місяці, спостерігачами ОПОРИ було зафіксовано 1435 порушень, причому найбільше фіксувалися прояви застосування адміністративного ресурсу, тоді це було 457 випадків», - повідомив він.

За словами Клюжева, «на позачергових виборах фактично за два календарних місяці спостерігачами ОПОРИ зафіксовано 442 порушення станом на сьогодні. Найчастіше кандидати вдавались до порушень правил ведення передвиборчої агітації».

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