Полосков очолив Закарпаття / Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня.
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Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської ОДА результативної роботи на благо регіону.
Анатолій Полосков - біографія
- Полосков народився 1968 року.
- У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство».
- Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю.
- З 2011 року був директором виноробної компанії.
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