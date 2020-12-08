Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА (фото)

Президент побажав новому очільнику Закарпатської ОДА результативної роботи на благо регіону.

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня. Читайте такожДепутати Партії угорців України демонстративно покинули першу сесію Закарпатської облради Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської ОДА результативної роботи на благо регіону. Анатолій Полосков - біографія Полосков народився 1968 року.

У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство».

Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю.

З 2011 року був директором виноробної компанії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Юлія Янкевич

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