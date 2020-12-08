Полосков очолив Закарпаття / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня.

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Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської ОДА результативної роботи на благо регіону.

Анатолій Полосков - біографія

  • Полосков народився 1968 року.
  • У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство».
  • Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю.
  • З 2011 року був директором виноробної компанії.

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Автор: Юлія Янкевич