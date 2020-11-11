Богдан "потролив" Разумкова / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан відреагував тролінгом на новину про захворювання голови ВР Дмитра Разумкова на коронавірус.
У коментарях під постом Разумкова колишній очільник ОП написав: "У вас там шо? Коронавірусне кубло?"
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Інші користувачі розділилися у своїх оцінках коментаря Богдана. Дехто сприйняв це з гумором та схваленням, а інші почали його критикувати, нагадавши, що від COVID-19 ніхто не застрахований.
Коронавірус у перших осіб держави
- 9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив й голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Цього ж дня про хворобу заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков поінформував, що також захворів на коронавірус.
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