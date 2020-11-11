Андрій Богдан нагадав про себе у коментарях до посту Разумкова.

Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан відреагував тролінгом на новину про захворювання голови ВР Дмитра Разумкова на коронавірус.

У коментарях під постом Разумкова колишній очільник ОП написав: "У вас там шо? Коронавірусне кубло?"

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Інші користувачі розділилися у своїх оцінках коментаря Богдана. Дехто сприйняв це з гумором та схваленням, а інші почали його критикувати, нагадавши, що від COVID-19 ніхто не застрахований.

Коронавірус у перших осіб держави

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Автор: Андрій Василюк