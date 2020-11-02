Голова фракції "Слуга народу" хоче дізнатися в голови суду Олександра Тупицького, чому КС зараз працює у "супертурборежимі".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прибув до Конституційного суду, аби розібратися у нинішній ситуації. Він також прокоментував можливі шляхи виходу з політичної кризи, що склалася навколо суду.

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Про це він сказав у коментарі журналістам біля КС, що транслював телеканал "Україна 24".

Відповідаючи на питання, чи зможуть розцінювати як тиск на суд його сьогоднішню появу в суді, депутат зазначив: "Я передбачаю, що звичайно, можуть. Тому що ми політики, і якщо ми прийшли, тому можуть в цьому розглядати якісь елементи тиску. Я підкреслюю, що ми нічого ламати, ніякі двері, нічого не будемо, навіть не закликати... Якщо трапилося це засідання, ніхто про це не знав, про це попередньо не було ніяким чином оголошено, – це якийсь підозрілий характер носить. Можливо, пан Тупицький зараз пояснить, чому це так. Можливо, через COVID-19 чи щось іще".

Арахамія наголосив, що закон про ринок землі було складно ухвалювати в парламенті. "Якщо його зараз в якомусь кулуарному режимі відкотять назад, - це ж теж неправильно", - зауважив він.

За словами депутата, він, можливо, проситиме голову КСУ Олександра Тупицького зробити перерву на 10 хвилин у засіданні суду і пояснити, "чому саме так зараз відбувається, в такому супертурборежимі, і чому воно все закрито і непрозоро".

Арахамія зазначив, що до нього мають приєднатися ще декілька колег.

Відповідаючи на питання щодо можливих шляхів розв'язання конституційної кризи, крім законопроекту президента України Володимира Зеленського, Арахамія зауважив, що Конституційний суд, наприклад, "може побачити, що в нього немає довіри до суспільства, і добровільно піти у відставку".

"Це міг би бути гарний крок. Але я не думаю, що ці люди це будуть робити", - сказав він.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, вирішив, що наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора не відповідають Конституції.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Що відбувається з КСУ

2 листопада, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів повідомив, що заплановані на сьогодні збори суддів Конституційного суду скасовано.

"Об 11-й годині сьогодні були скасовані загальні збори суддів, і був з порушенням всіх процедур змінений порядок денний роботи Конституційного суду України... О 12-й годині почнеться пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України, де буде продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини 1-ої статті 13-ої, частини 1-ої статті 14-ої Конституції України - це, що стосується тлумачення по землі", - сказав Стефанчук.

Раніше на сайті КС було оприлюднено повідомлення про призначення на 11:00 2 листопада у Конституційному зборів суддів. Додаткової інформації з приводу того, про що йтиметься на зборах, не повідомлялося.

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Автор: Тетяна Поляковська