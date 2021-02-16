Нардеп від ЄС залишила студію, але не одразу, а відповівши Арестовичу й послухавши інших спікерів.

15 лютого в ефірі програми "Свобода слова" стався конфлікт між спікером української делегації в ТКГ Олексієм Арестовичем і нардепом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Свободи слова".

Перепалка почалася після обговорення невдоволення військових через нібито введені штрафи за відкриття вогню у відповідь на лінії зіткнення.

"Так, як вміють плакати військові... я можу годинами розповідати, як військові люблять скаржитися тим, хто приїжджає на фронт – волонтерам, народним депутатам і так далі", – заявив Арестович.Читайте такожТелеведуча Мосейчук емоційно відреагувала на перепалку нардепів в ефірі: хочеться вийти зі студії (відео)

"Я не знаю, хто ви, але я знаю справжніх військових. Які жодного разу через важкі умови несення служби не скаржилися, не нили. Вони захищають країну, і ми ними пишаємося", – відповіла Геращенко.

Також Арестович розкритикував фракцію "Євросолідарність".

"Я звинувачую ЄС у тому, що ви працюєте відповідно до російських наративів... Я вже не раз говорив, як ви себе ведете, до чого ви скочуєтеся. Ви зовнішність президента обговорюєте ... не так бронежилет сидить, не так каска — ви ж до рівня жіночого гуртожитку ПТУшного опустилися в тому, що ви робите", – висловився спікер української делегації в ТКГ.

Почувши це, нардеп від ЄС залишила студію, але не одразу, а відповівши й послухавши інших спікерів.

"Я не можу перебувати в ефірі, де йде сексизм, і це не присікає, на жаль, ні ведучий, ні присутні тут колеги", - сказала Геращенко.

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Автор: Ольга Робейко