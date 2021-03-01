Арсен Аваков повідомив, що в МВС є запасний варіант на випадок, якщо ситуація стане схожою на ситуацію в США, коли протестувальники захопили будівлю Капітолію.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не очікував такого напруження в суспільстві через ухвалення вироку активісту Сергію Стерненку, якого 23 лютого засудили до 7 років позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Про це він заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Навіть я зі своїм досвідом не очікував, що буде така напруга. Низка випадковостей показала, що, виявляється, напруга занадто висока, особливо, коли її хтось підігріває", - зазначив міністр.

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Аваков також підкреслив, що в цій ситуації "не потрібно плутати вкидання агресії зі стратегічними загрозами".

На його думку, стратегічних загроз наразі ситуація з протестами не несе.

Глава МВС вважає, що баланс у суспільстві між задоволеними та незадоволеними людьми іноді зміщується в критичну точку, і на нього потрібно адекватно реагувати.

На запитання ведучої про те, чи можливий в результаті протестів проти вироку Стерненку розвиток подій, який буде аналогічним із ситуацією, коли в США протестувальники захопили будівлю Капітолію, міністр відповів: "Звичайно. І в разі, якщо це може бути Капітолій, у нас завжди є запасний варіант. Він і вчора (під час акції протесту - УНІАН) був. І я радий, що він не знадобився".

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Суд над Стерненком і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироку законної сили.

Увечері того ж дня в десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку. Зокрема, в Києві на акції біля Офісу президента відбулися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 людини. Постраждали 27 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

27 лютого небайдужі громадяни провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Володимиру Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Також вони пікетували Офіс генпрокурора з вимогою відставки Ірини Венедиктової та закидали будівлю фаєрами та петардами.

Організатори мітингів на підтримку Стерненка заявили, що їхня акція безстрокова, а наступний захід заплановано на 9 березня.

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Автор: Антоніна Доломанжи