Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував, що Рада національної безпеки та оборони запровадить нові санкції проти "ворогів України та колаборантів".
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"Будуть ще засідання РНБО. Ми опрацьовуємо деякі додаткові напрямки санкцій проти ворогів України і колаборантів. Я думаю, що ви їх побачите ... Я думаю, що той, хто розуміє, що обрано правильну стратегію, буде задоволений", - сказав Аваков.
При цьому очільник МВС додав: "Не треба думати, що будуть повальні репресії на адресу всіх інакодумців, не треба думати, що це буде повальна реприватизація".
Останні санкції РНБО: подробиці
Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".
Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.
26 лютого РНБО запровадила санкції до 10 колишніх посадових осіб, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.
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