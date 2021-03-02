При цьому міністр виключив "повальні репресії" проти всіх "інакодумців".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував, що Рада національної безпеки та оборони запровадить нові санкції проти "ворогів України та колаборантів".

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"Будуть ще засідання РНБО. Ми опрацьовуємо деякі додаткові напрямки санкцій проти ворогів України і колаборантів. Я думаю, що ви їх побачите ... Я думаю, що той, хто розуміє, що обрано правильну стратегію, буде задоволений", - сказав Аваков.

При цьому очільник МВС додав: "Не треба думати, що будуть повальні репресії на адресу всіх інакодумців, не треба думати, що це буде повальна реприватизація".

Останні санкції РНБО: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

26 лютого РНБО запровадила санкції до 10 колишніх посадових осіб, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.

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Автор: Віталій Саєнко