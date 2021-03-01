Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та чинний голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі попри конфлікти у минулому мають добрі стосунки.
Читайте також"Буде робити своє шоу": Луценко став ведучим на каналі ПорошенкаПро це Арсен Аваков заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".
У 2015 році під час засідання Нацради реформ між ними виникла сварка, під час якої навіть полетіла склянка з водою.
Аваков розповів, що через кілька років вони зустрілися на одному зі свят та обговорили цю ситуацію.
"Це була, звичайно, емоційна ситуація. Міхеіл (Саакашвілі) гарячий чоловік, східний. Ми теж в крові маємо ці гени. Ми знайшли в собі сили побачитися. Вже це було в постпорошенківський період. Або до виборів? Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ми якось зустрілися на чужому святі і добре поговорили. А потім ще зустрілися. А потім ще. І ми дуже відверто обмінялися. Нам було цікаво. Він мені розповідав, як він це бачив з того боку, починаючи від того, як він дахом ходив, і закінчуючи, цими всіма епізодами, які призвели до конфлікту", - розповів він.
За словами міністра, в цьому конфлікті велику роль відіграв Порошенко.
"Тут роль Петра Олексійовича (Петро Порошенко, експрезидент України. Ред.) висока. Він талановитий маніпулятор в цьому питанні. Ми дуже ясно розуміли, хто, що і як робив. Адже, якби там не було, до Саакашвілі теж потрібно було поставитися чисто по-людськи. І я цю грань ніколи не переходив. І Міхеіл це знає", - підкреслив Аваков.
На уточнювальне запитання, чи часто Аваков жбурляється тумбочкою, міністр відповів: "Ні. Це, напевно, був єдиний випадок".
"А, ви тумбочку згадали Майданівську? Там навпаки якась мерзота стояла, щось грубе сказав, дуже погане. А я тоді прийшов з Майдану. Я згадав, що він сказав. Він говорив: "У тебе светр смердить". Щось таке. Це був важкий день. По-моєму, тоді мене не було, хворів два тижні, важкі дні були, Майдан. Мене трохи зірвало", - пояснив він.
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