Аваков розповів, що через кілька років вони зустрілися на одному зі свят та обговорили цю ситуацію.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та чинний голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі попри конфлікти у минулому мають добрі стосунки.

Читайте також"Буде робити своє шоу": Луценко став ведучим на каналі ПорошенкаПро це Арсен Аваков заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

У 2015 році під час засідання Нацради реформ між ними виникла сварка, під час якої навіть полетіла склянка з водою.

Аваков розповів, що через кілька років вони зустрілися на одному зі свят та обговорили цю ситуацію.

"Це була, звичайно, емоційна ситуація. Міхеіл (Саакашвілі) гарячий чоловік, східний. Ми теж в крові маємо ці гени. Ми знайшли в собі сили побачитися. Вже це було в постпорошенківський період. Або до виборів? Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ми якось зустрілися на чужому святі і добре поговорили. А потім ще зустрілися. А потім ще. І ми дуже відверто обмінялися. Нам було цікаво. Він мені розповідав, як він це бачив з того боку, починаючи від того, як він дахом ходив, і закінчуючи, цими всіма епізодами, які призвели до конфлікту", - розповів він.

За словами міністра, в цьому конфлікті велику роль відіграв Порошенко.

"Тут роль Петра Олексійовича (Петро Порошенко, експрезидент України. Ред.) висока. Він талановитий маніпулятор в цьому питанні. Ми дуже ясно розуміли, хто, що і як робив. Адже, якби там не було, до Саакашвілі теж потрібно було поставитися чисто по-людськи. І я цю грань ніколи не переходив. І Міхеіл це знає", - підкреслив Аваков.

На уточнювальне запитання, чи часто Аваков жбурляється тумбочкою, міністр відповів: "Ні. Це, напевно, був єдиний випадок".

"А, ви тумбочку згадали Майданівську? Там навпаки якась мерзота стояла, щось грубе сказав, дуже погане. А я тоді прийшов з Майдану. Я згадав, що він сказав. Він говорив: "У тебе светр смердить". Щось таке. Це був важкий день. По-моєму, тоді мене не було, хворів два тижні, важкі дні були, Майдан. Мене трохи зірвало", - пояснив він.

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Автор: УНІАН