Арсен Аваков вважає, що Володимир Зеленський переконався в неможливості домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, і тому почав наносити "удари" по проросійській п'ятій колоні в Україні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для президента РФ Володимира Путіна незалежна Україна - це нонсенс.

Читайте такожАваков вважає, що владу Медведчуку в Україні дав ПорошенкоПро це Аваков заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі “1+1”.

Мосейчук розповіла, що деякі ЗМІ називають президента Володимира Зеленського «кулею зі зміщеним центром тяжіння», яка «б'є» по голові політради партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і активістах.

Вона запитала у голови МВС, є якась система в таких діях президента.

"Не можна зрівнювати силу ударів по Медведчуку, проросійській п'ятій колоні та по активістах... Це питання сформульованих Зеленським для себе принципів, яких він зараз дотримується, і цей поїзд їде. Так, він не всім зручний", - заявив міністр.

Він також зазначив, що розраховує на те, що такі принципи для президента вже є стійкими.

Аваков розповів, що наприкінці 2019 року, коли українська делегація їхала на Паризький саміт лідерів країн «нормандської четвірки», досвід йому підказував, що навряд чи у Зеленського вийде домовитися з Путіним.

"...Тому що для Путіна незалежна Україна - це нонсенс", - підкреслив він.

Міністр додав, що тоді Зеленський був сповнений рішучості зробити все можливе, щоб спробувати домовитися з Путіним.

"Він - людина з критичним складом розуму, і він переконався, що це не виходить. І якщо для нього раніше це була одна з версій поведінки, то тепер манера поведінки, яку він демонструє, - це його переконання. Я сподіваюся на це", - сказав Аваков.

Санкції проти Медведчука: що відомо

2 лютого Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Медведчука і його дружині Оксані Марченко. Санкції накладаються на все майно й активи, які перебувають у підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко й інших осіб санкції застосовані в зв'язку із цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

26 лютого РНБО ввів санкції щодо 10 колишніх посадових осіб, в тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи