Глава МВС вважає, що війська РФ зазнають нищівних втрат, якщо почнуть тотальний наступ на територію України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не вірить у тотальний військовий наступ Росії на Україну.

Про це Аваков сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Глава МВС зазначив, що з моменту останнього саміту лідерів країн "нормандського формату", який відбувся в грудні 2019 року, в переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі не досягнуто прогресу.

"Росія відповідатиме провокаціями, дестабілізацією всередині (країни), організаціями бунту, які буде проплачувати. Тепер їм буде важче проплачувати всередині країни, тому що по п'ятій колоні... завдано величезного удару. Зійде сніг, почнуться провокації на фронті, на жаль, і нам треба бути до цього готовими", - сказав Аваков.

При цьому він зазначив, що не треба чекати, що "режим Путіна впаде".

"Такої ситуації не буде, нам потрібно за себе стояти. В тотальний наступ росіян я не вірю, тому що втрати будуть нищівні у них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для нього", - вважає глава МВС.

При цьому Аваков зазначив, що світовий баланс сил складається на користь України з тим, щоб не було такої прямої агресії з боку РФ.

"А стратегія наша дуже проста. Нам потрібно бути найсильнішими, крок за кроком, і все", - додав він.

Разом з тим у Авакова запитали, чи готова Україна відповісти, якщо Путін раптово завдасть удару.

"Ми до цього готові повністю (МВС і підвідомчі органи - УНІАН). Вся система готова. Ми чітко розуміємо, з ким маємо справу... У нас є плани закриті, відкриті, таємні накази. Все у нас є. Ми це прекрасно розуміємо", - запевнив Аваков.

При цьому він зазначив, що з Путіним неможливо домовитися, оскільки "він постійно нишком б'є".

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Автор: Віталій Саєнко