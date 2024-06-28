Багато шуму і нічого: чим завершувались гучні справи проти депутатів

Два місяці цілодобового домашнього арешту – таким став вердикт для нардепа Миколи Тищенка у справі про побиття екс-бійця Kraken Дмитра Павлова. Та депутатський мандат, схоже, дає індульгенцію порушникам законів.

Генератор мемів, скандальний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко у справі про напад у Дніпрі на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова отримав 60 діб цілодобового домашнього арешту.

Окрім купи смішних фраз, які могли б конкурувати з заявами мера столиці Віталія Кличка, Тищенко на суді заявив, що готовий скласти мандат у випадку, якщо "прикриють" всі ботоферми. Проте лукавство полягає не лише у нереальності цієї захцянки, а й у тому, що без особистого бажання мажоритарника скласти депутатські повноваження (після відповідної заяви парламент ще має проголосувати постанову за це) Тищенко залишатиметься "народним обранцем". Та й в історії українського парламентаризма повно депутатів, які змогли уникнути покарання, а їхні справи були закриті.

На перший раз - пробачаємо

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Одними з найпопулярніших в останні роки стали справи про брехню в деклараціях - депутати часто забували вносити інформацією про власне чи орендоване майно. І такою забудькуватістю страждали чинні народні обранці від усіх фракцій, а найбільше – від найбільшої – провладної "Слуги народу".

Втім, переважна більшість таких справ завершувалася на користь парламентарів. Їх або виправдовували, або справи закривалися у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності (навіть в разі обвинувальних вироків). Приміром, так було закрито провадження проти нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука. За версією правоохоронців, він не задекларував орендовану квартиру на Печерську вартістю 3,6 мільйона гривень, а також "забув" про непогашений кредит у "Приватбанку". Врешті Вищий антикорупційний суд дійшов висновку, що у нардепа не було умислу не декларувати орендовану квартиру та виправдав його.

Прокурори не змогли довести й борг депутата перед "Приватбанком". Сам Камельчук наполягав, що саме він є жертвою шахрайства. І хоча сторона обвинувачення подала апеляцію на це рішення, та потяг вже пішов. Коли Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взялася за розгляд справи, строк давності притягнення нардепа до відповідальності вже сплив.

Від аналогічного обвинувачення вдалося відбитися іншій представниці "Слуг народу" Анні Колісник, зокрема, через прогули судових засідань. Вищий антикорупційний суд визнав її винною у недекларуванні квартир, проте не встиг це зробити у визначений законодавством строк, тому справу було закрито "у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності".

Іншому народному депутату з пропрезидентської фракції Володимиру Гевку судді Вищого антикорупційного суду вирішили на перший раз пробачити відсутність у декларації орендованої квартири та недекларування банківських рахунків. У 2023 році його звільнили від відповідальності за брехню в декларації через "дійове каяття". Парламентар пояснив служителям Феміди, що його проступок не завдав жодної шкоди ні державі, ні суспільству, оскільки відомості про отримання компенсації за квартиру є публічною інформацією, яка оприлюднюється Апаратом Верховної Ради.

Що ж до недекларування банківських рахунків, Гевко зазначив, що просто не знав, що це потрібно зробити. До того ж, як зазначається в ухвалі ВАКС, народний обранець виправив інформацію, як тільки отримав таку можливість. Плюс, суд взяв до уваги, що це було перше правопорушення народного обранця, і що брехня в декларації на той момент не була "правопорушенням, пов’язаним з корупцією". Тож депутата відпустили на всі чотири сторони. От і вір після такого, що "незнання законів не звільняє від відповідальності".

Грішать не тільки "слуги"

Юридичні двобої у ВАКС обвинувачення з "забудькуватими" представниками опозиційних фракцій теж завершувалися на користь парламентарів. Так було закрито справу проти нардепа Михайла Волинця, який, на думку прокурорів, забув вказати в декларації автівку Toyota Highlander, хоча понад півроку нею користувався. Депутат не ходив на судові засідання і НАБУ навіть оголошувало "сердечного" парламентаря у розшук. Проте Волинець запевнив слідство, що не переховується, а лікується, і надав документи. Ще частину судових засідань пропустив через відрядження. І врешті з’явився до ВАКС вже після того, як "час вийшов": попросив суд закрити справу у зв’язку з закінченням строків давності. Це і було зроблено, бо іншого рішення законодавство не передбачає.

Аналогічно відправилася на смітник і справа проти співголови фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова. Він, за версією слідства, забув вказати в декларації віллу в Іспанії (сам депутат вважав, що не повинен цього робити). Як і у випадку з Михайлом Волинцем, встановленого законодавством часу на судовий розгляд не вистачило (переважно через міжнародні відрядження нардепа).

І тут варто зазначити, що можливістю долучитися до засідання в режимі відеоконференції "клієнти" ВАКС (з будь-яких фракцій) не користувалися. Тож для більшості народних обранців справи про брехню в декларації не мали жодних наслідків, окрім хіба втраченого часу. Але не для всіх.

Приміром, не пощастило нардепу з групи "Довіра" Сергію Шахову. Він, за даними слідства, "забув" задекларувати активів на понад 80 мільйонів гривень. Йдеться, зокрема про 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області та 13 квартир. Систематичне прогулювання Шаховим судових засідань врешті-решт набридло суддям і провадження за клопотанням сторони обвинувачення було зупинено, а самого нардепа суд оголосив у розшук. Отже, справа проти нього досі не закрита.

Мальдівський мандрівник і слуга-"хабарник"

Коли хтось з депутатів в суді згадує про відрядження на свою користь, не можна не згадати мальдівські пригоди депутата від "Слуг народу" Юрія Арістова. Історія його відпочинку (парламентар "подовжив" своє відрядження, полетівши після нього на Мальдівські острови) торік сколихнула інформаційний простір. Генпрокуратура відкрила проти нардепа кримінальне провадження за статтею 366 ч.1. Кримінального кодексу (внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів).

Однак після публічної заяви Арістова про те, що він помилився, відмови від депутатського мандату та обрання йому запобіжного заходу, справа до суду, за даними Єдиного реєстру судових рішень, так і не рушила. До сьогодні відсутні й ухвали суду про продовження строків досудового розслідування.

І тут, знову ж таки, варто нагадати, що злочин, який інкримінують Юрію Арістову, можна розслідувати не більше ніж дванадцять місяців з моменту повідомлення про підозру (тобто, з липня 2023 року по липень 2024-го)…

А от справа стосовно депутата-мажоритарника Олександра Юрченка, який, за даними слідства, підозрюється у хабарі, слухається у Вищому антикорупційному суді з 2021 року. По версії слідчих, народний обранець висловив прохання передати йому через посередника 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проєкту закону "Про управління відходами", а надалі – ще 200 тисяч доларів, якими треба було поділитись з іншими нардепами – членами відповідного відповідного парламентського комітету.

Втім, Юрченко свою провину у скоєному заперечує та обіцяє, що буде боротися за відновлення справедливості у Європейському суді з прав людини. Ба більше, всіх, хто "зводить на нього марноту", обіцяє потягти до суду.

Бурштинові довгожителі і перший кнопкодав

Але несправедливо говорити лише про депутатів поточного скликання. Адже попередні також не вирізнялись кришталевою доброчесністю. Можна згадати, приміром, як у 2016 році у новинних стрічках гриміла гриміла депутатська "бурштинова справа". Нагадаємо, тоді, в рамках розслідування нелегального видобутку бурштину, на вже колишнього нардепа Борислава Розенблата вийшла агентка НАБУ "Катерина". Вона назвалася представницею компанії "Фуджейра" з ОАЕ, яка нібито мала намір видобувати й експортувати бурштин з Житомирської області. Розенблат мав за гроші допомогти "представниці" отримати ліцензію на користування надрами. А також, разом з іншим фігурантом справи – депутатом Максимом Поляковим - внести законодавчі поправки до Митного і Податкового кодексів спеціально під "Фуджейру", в тому числі, щоб компанія платила меншу ренту за видобуток "сонячного каменя".

Сума хабаря, запропонованого депутатам, за версією слідства, склала 300 тисяч доларів. У липні 2017 року, після оприлюднення цієї інформації, з Розенблата і Полякова зняли недоторканність. У жовтні 2018 року обвинувальний акт проти них та ще чотирьох підозрюваних передали до суду. У 2019 році справа потрапила до новоствореного Вищого антикорупційного суду, а розгляд її по суті розпочався лише наприкінці минулого року.

Борислав Розенблат звинувачення проти себе відкидає і називає справу проти себе помстою "бурштинової мафії". І, з огляду на заявлений обсяг матеріалів та поточну динаміку розгляду у ВАКС, у його захисників є непогані шанси дотягнути до закінчення строку давності. Тим паче, що стосовно одного з фігурантів справи суд вже закрив провадження саме через це.

Сумнівні перспективи і у першій справі про кнопкодавство, фігурантом якої став народний депутат Владіслав Поляк. За версією слідства, у лютому 2020 року парламентар тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги. Держбюро розслідувань передало справу до суду у 2021 році. Втім, розгляд досі триває і затягується з різних причин.

В разі доведення провини, депутату, окрім втрати мандату, загрожує штраф від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зважаючи, що від дати скоєння злочину минуло вже понад чотири роки, шанси на закриття цієї справи зростають (строк давності по ній спливає у лютому 2025 року).

Багато шуму і… нічого

А от справа колишнього депутата попереднього скликання Ігоря Мосійчука навіть не дійшла до суду.

У вересні 2015 року генеральна прокуратура оприлюднила кілька епізодів відео, на якому, за версією правоохоронців, зафіксована передача народному обранцю хабаря. Правоохоронці повідомляли, що парламентар отримав 450 тисяч гривень. Мосійчука заарештували. Сам нардеп звинувачення відкидав, однак паралельно в прокуратурі заявляли, що під час допиту він зізнався у скоєному.

Буквально за два місяці Вищий адміністративний суд України визнав постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та дозволу на арешт Мосійчука незаконною. А 20 травня 2016 року генеральна прокуратура відкликала клопотання про його арешт…

Нічим не завершилася й справа (також зі зняттям депутатської недоторканості) відомого представника команди одіозного мера Києва Леоніда Черновецького нардепа Олеся Довгого. Його підозрювали у дерибані землі на київському Жуковому острові. Однак тодішній керівник САП Назар Холодницький справу закрив.

Та й зараз низка чинних народних депутатів – серед яких, приміром, екс-президент Петро Порошенко, чи нардеп Нестор Шуфрич – мають підозри з незрозумілими судовими перспективами.

Ярослав Конощу