Президент США зазначив, що Кремль намагається атакувати західні демократії і використовує корупцію як зброю.

Президент США Джо Байден зазначив, що бачить загрози з боку сучасної Росії для демократичного світу і нагадав, що для Європи і США важливо підтримувати територіальну цілісність України.

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що Кремль намагається атакувати західні демократії і використовує корупцію як зброю, щоб підривати їх інституції.

"Путін хоче послабити європейський проект і союз НАТО, він хоче підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлю значно простіше атакувати і залякувати окрему країну, ніж вести переговори з сильним і об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України має залишатися життєво важливим питанням для Європи і США", - зазначив Джо Байден.

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Він зазначив також, що критичним питанням для колективної безпеки стали втручання Росії в комп'ютерні мережі в США, по всій Європі і у світі.

"Виклики, пов'язані з Росією, відрізняються від тих, що пов'язані з Китаєм, але вони так само реальні. Це не про протиставлення сходу і заходу, і не про те, що ми хочемо конфлікту - ми хочемо майбутнього, в якому всі країні будуть мати можливість вільно вибирати свій шлях - без загроз застосування сили і примусу", - додав Байден.

Розмова президентів України та США: що відомо

Дата для першого контакту Зеленського і Байдена поки не визначена.

1 лютого Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову і домовилися зробити більш амбітним партнерство між обома країнами. За словами Блінкена, санкції проти Росії за її агресію на Донбасі і в Криму повинні залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов'язань з мирного врегулювання.

Також Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включаючи надання летальної зброї.

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Автор: УНІАН