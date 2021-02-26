За словами президента США, Штати ніколи не визнають Крим російським.

Влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом та підтримуватиме Україну.

Про це повідомляється в заяві президента Сполучених Штатів Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому у п'ятницю, 26 лютого, з нагоди Дня спротиву російській окупації Криму.

«Сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють одна з одною, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, коли вторглася до Криму.

Сьогодні Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, її союзників і партнерів, як це було із самого початку конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим — це Україна», — йдеться в заяві.

Байден запевнив, що США не підтримують зараз і ніколи не підтримають анексію півострова Росією.

Читайте такожУ Зеленського назвали ключові інструменти деокупації Криму«Ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії. Ми продовжимо роботу з притягнення Росії до відповідальності за її зловживання та агресію в Україні. Ми також продовжимо шанувати мужність і надію Революції Гідності, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів та силовиків на Майдані, вимагаючи нового початку для своєї країни», — заявив президент США.

Він зазначив, що Сполучені Штати підтримують тих, хто прагне до мирного, демократичного і квітучого майбутнього своєї країни.

Окупація Криму Росією

Сьогодні в Україні відзначається День спротиву окупації Криму. Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення півострова — спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику «Кримської платформи».

Також глава держави підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Кримського півострова.

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року у Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Переклад: Катерина Комолова