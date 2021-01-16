Обраний президент США Джожеф Байден висунув Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань. Вона відома своєю підтримкою України.
Про це повідомляється в заяві на сайті перехідної команди Байдена, пише РБК-Україна.
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Як наголошується в заяві, посол Нуланд протягом 32 років пропрацювала у п'яти президентів США і дев'яти державних секретарів обох політичних партій.
"Посол Нуланд володіє необхідним досвідом і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів, будучи помічником державного секретаря у справах Європи та Євразії, послом у НАТО, а також спеціальним посланником і головним переговірником за Договором про звичайні збройні сили в Європі", - йдеться в повідомленні.
Маючи вище звання кар'єрного посла в дипломатичній службі США, вона працювала за кордоном на території Росії, Китаї та Монголії і отримала високі службові нагороди від двох міністрів оборони, йдеться в документі.
Вікторія Нуланд - американський дипломат і політик, офіційний представник Державного департаменту США в 2011-2013 рр. Потім - помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії.
Під час Революції гідності часто приїжджала в Київ. У грудні 2013 року відвідала Майдан Незалежності.
Заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд пішла у відставку з займаної посади у січні 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.
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