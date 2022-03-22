Керівник ОП наголосив, що ЗСУ та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які будуть засобом стримування.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятись.

Про це він заявити під час онлайн-виступу в Сhatham House.

"Сказав, що Росія хоче знищити нашу країну - це їхня єдина мета. І це перша в історії історіософська війна", - розповів Єрмак.

Він також наголосив, що сили вторгнення не досягли поставлених цілей швидко, тому агрессор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал.

"Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території, що гинуть наші люди, що руйнуються наші міста. Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку - стримування, а не агресії. Без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятись", - сказав голова ОП.

Він наголосив, що неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані.

"Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує", - додав Єрмак.

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