Напередодні Білорусь вирішила вийти з ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Україна продовжить підтримувати білоруський народ, попри всі помилки режиму Олександра Лукашенка.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Мінська вийти з ініціативи ЄС «Східне партнерство».

«Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка», - написав Кулеба у Twitter.

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Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і відреагувало на нові європейські санкції.

У відповідь на європейські санкції МЗС Білорусі заявило про кілька кроків:

Білорусь припиняє участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство».

Білорусь починає реалізацію процедури припинення чинності Угоди про реадмісію з ЄС. Таким чином Білорусь фактично відмовилась приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС зі сторони Білорусі.

Білорусь забороняє в’їзд до країни представникам європейських структур і особам із Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій.

Крім цього, МЗС відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю.

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Автор: Дмитро Захаров