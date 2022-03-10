Глави зовнішньополітичних відомств США та України проведи розмову стосовно зусиль, спрямованих на припинення війни Путіна проти України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили надання додаткової безпекової допомоги Україні.

Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса за підсумками телефонної розмови Блінкена і Кулеби.

"Вони обговорили скоординовані зусилля з надання додаткової безпекової допомоги та гуманітарної підтримки Україні перед обличчям неспровокованого і навмисного вторгнення Росії, і зокрема, її страшенних атак, що завдають шкоду населеним центрам", - йдеться в заяві.

Зокрема, Блінкен і Кулеба обговорили поточні дипломатичні зусилля, аби зупинити війну президента Російської Федерації Володимира Путіна, яку він обрав.

Блінкен повторив непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

Вас також можуть зацікавити новини: