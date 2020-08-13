Війна на Донбасі. Чи допоможе Україні заміна "особливого статусу" на "особливий режим" ОРДЛО

Богдан Петренко

Два тижні безпрецедентного затишшя на Донбасі логічно ставлять питання: а що далі? Які робити кроки, щоб повернути Донбас без втрат для суверенітету та шкоди для територіальної цілісності?

«Нове» керівництво української делегації в Тристоронній контактній групі продукує пропозицію за пропозицією. І остання з них - Леонід Кравчук запропонував замінити «особливий статус» на «особливий режим адміністративного управління» ОРДЛО.

На перший погляд, зміна «шила на мила». Але…

По-перше, заміна терміну знижує для громадської думки негатив від самого поняття «особливий статус». Адже зараз для багатьох це словосполучення надто емоційне. Фактично – це синонім капітуляції. А де капітуляція, там і «червоні лінії» та нові протести. Кому це потрібно перед виборами? Владі – точно ні.

На перший погляд, це зміна «шила на мила»

По-друге, будь-які зміни, які можна буде внести у Комплекс заходів з виконання мінських угод, розкривають вікно можливостей для інших змін. Наприклад, щодо миротворців, або зміни порядковості виконання пунктів «мінську». Можливо, в цьому і задум. Але тут є одне «але» - навряд чи на нього погодяться росіяни. Вони ж бо розуміють, що, якщо внести хоча б одну зміну в мінські домовленості, то скоро буде друга, третя і десята. А воно їм точно не потрібно.

І, по-третє, важливий зміст. Поки що про якісь докорінні зміни, ніж простий ренеймінг поняття, не йдеться. Тобто, Кравчук не зачіпає внутрішнього наповнення того, що передбачає «особливий статус» - амністія, особливий порядок управління, російська мова, місцева міліція. Тобто ці ж пункти можна включити і в «особливий режим адміністративного управління». І, теж цілком можливо, що ренеймінгом нам – тим, хто проживає на вільній, підконтрольній Україні території – впихають той самий «протухлий пиріг», але вже у новій, красивій упаковці.

За великим рахунком, Кравук не пропонує нічого нового. Адже навіть в згаданому Комплексі дій під особливим статусом є примітка, в якій і перераховано, що саме цей статус передбачає. А також, що відповідні заходи мають бути реалізовані в рамках закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО». Іншими словами, чіткої вимоги про «особливий статус» немає, а є вимоги щодо того, що саме він передбачає.

За великим рахунком, Кравук не пропонує нічого нового

Це як наче ми застрягли у розв’язанні рівняння «X=3-2», і дискутуємо, що потрібно змінити «Х» на «Y» чи на «Z». Але проблема в тому, що, яку б букву ми не підставляли, рішенням рівняння буде одиниця. Іншими словами, дискутувати потрібно не про букву, а про цифри.

Тож які подальші дії потрібно робити, зважаючи на затишшя на Донбасі? Річ у тім, що режим припинення вогню не примушує нас шукати будь-які шляхи. Адже поки що - це засіб Кремля впхати Україні або «вибори на окупованій території» (тоді чекайте затишшя до початку вересня), або «високу підтримку проросійських партій на місцевих виборах» (тоді затишшя до кінця жовтня). Але все це зовсім не примушує Україну «гнати п’ятирічку за три роки» і реалізовувати всі пункти підряд. Тим більше, що доки ми тут говоримо про мир, на окупованих територіях говорять про запровадження обов’язкового військового призову.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram