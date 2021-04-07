Конфлікт почався після того, як Кухарчук у своєму виступі звинуватив мера в корупції і невиконаних обіцянках.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко під час засідання міськради ледь не побився з лідером місцевого "Національного Корпусу" Дмитром Кухарчуком.

Про це розповіли в сюжеті програми "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

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Конфлікт почався після того, як Кухарчук у своєму виступі звинуватив мера в корупції і невиконаних обіцянках. У відповідь Бондаренко запропонував активісту з'ясувати стосунки по-чоловічому. Але бійка не відбулася, вчасно підбігли поліцейські.

"Не тикай мені. Тому що я по-чоловічому можу вийти... Салага... Йди сюди, я тебе, б**, поламаю", - заявив мер.

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Автор: Денис Прядко