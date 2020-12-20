Глава держави підкреслив, що новообраний президент Джо Байден добре розуміє ситуацію в Україні, тому здатний призначити потрібну людину на цю посаду.

Президент Володимир Зеленський очікує призначення нового спецпредставника Сполучених Штатів Америки з питань України.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому на сайті глави держави.

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«У якийсь момент ми, на жаль, втратили спецпредставника з питань України в США Курта Волкера, він робив дуже важливі кроки та міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією і знав всю інформацію не з чуток. Я вважаю, що втрачена позиція, але такий спецпредставник або такий орган має бути. Дуже важливо - обрати таку людину, яка здійснюватиме необхідні кроки, яка розуміє українську ментальність. Важливо не помилитися в цьому кадровому питанні", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що новообраний президент Джо Байден добре розуміє ситуацію в Україні, тому здатний призначити потрібну людину на цю посаду.

"Тут президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він - практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він буде розуміти та зможе відрізнити реальну інформацію від фейків", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що розуміння Байденом реальності в Росії, в Україні, в Європі дасть можливість вирішення всіх конфліктних завдань.

Візит Зеленського до США

У листопаді заступник керівника офісу президента Ігор Жовква заявив, що опрацьовується порядок денний візиту глави держави Володимира Зеленського до США.

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Автор: Павло Степанець