Державний бюджет України на 2021 рік — бюджет "вбивства людей". Таку думку висловив народний депутат України й співголова фракції "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабінович.

"Зеленим "кнопочкам" все одно, за що голосувати! Державний бюджет України на 2021 рік, який представила влада "слуг", – це черговий бюджет вбивства людей. Найголовніше і найжахливіше — це те, що влада не заклала в основному фінансовому документі країни витрати на медицину. Вони планують перемогти коронавірус вже до кінця грудня! Це навіть не "дурень думкою багатіє", а тупість високого державного рівня", – зазначив Рабінович.

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Нардеп також прокоментував заяви представників влади щодо вакцини від COVID-19, що створюється в Україні, і дав свою оцінку тому, що відбувається.

"Вони придумали, що у них є вакцина,"висмоктана з пальця"! Хоча всі знають, що в України навіть немає статусу розробника вакцин", – наголосив політик.

Співголова ОПЗЖ звернув увагу, що в держбюджеті-2021 витрати збільшені тільки на силові структури.

"Бюджету на медицину немає. Владі все одно, є пандемія чи ні! Вони сперли коронавірусний фонд і назнімали патріотичних фільмів! І сказати більше нічого!"- резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН