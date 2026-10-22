'Це смішно': Зеленський відкинув головний історичний міф Путіна

За його словами, Путін дає сигнали росіянам, що їхнє мета - повернутися в Радянський Союз.

Росія з’явилася тоді, коли Україна вже існувала, як спадкоємиця Київської Русі. Про це в інтерв’ю The Diary Of A CEO сказав президент України Володимир Зеленський.

Так, журналіст попросив українського президента прокоментувати заяви Володимира Путіна про те, що сучасна Україна начебто була створена більшовицькою Росією.

"Зверніть увагу: він каже про радянську революцію 1917 року. Це смішно для будь-якої людини. Історія твоєї держави не може починатись із 1917 року", - зазначив він.

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Глава держави підкреслив, що в Україні є церкви, яким по тисячу років. Вони були розписані українськими професійними майстрами.

"Україна - це спадкоємець Київської Русі. Великої держави, яка була дуже відомою щонайменше на Європейському континенті. З розвинутою цивілізацією, зі своїм мистецтвом, зі своїми традиціями тощо. Росії ще й близько не було. Росія з’явилася після того, як була Україна", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Путін усе це "відрізає", і "починає від революції".

"Чому від Жовтневої революції 1917 року? Тому що він говорить про історію Радянського Союзу, а не про історію Росії і не про історію України", - сказав президент.

За словами Зеленського, Путін таким чином дає сигнали росіянам.

"Діти в школах отримують інформацію. Вони глибше не йдуть. Він дає їм сигнал, що їхнє життя - це Радянський Союз, і "туди ми будемо повертатись", - зауважив Зеленський.

Перспективи миру в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зауважив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може дуже легко посадити Путіна за стіл переговорів, тому що "йому це потрібно".

Глава держави не виключив, що у Трампа та Путіна "особливі стосунки" або ж "якісь економічні угоди".

Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився розкривати подробиці переговорів Путіна та американського спецпосланця Стіва Віткоффа, які відбулися 21 жовтня.

Утім, він заявив, що Путін не передавав Віткоффу жодних документів з пропозиціями Росії щодо завершення війни в Україні.

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