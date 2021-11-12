Центрвиборчком зареєстрував трьох нардепів від "Слуги народу"

Це Сергій Кострійчук, який зайде до Ради замість Ірини Верещук, а також Віталій Войцехівський та Сергій Козир, які перемогли на виборах в округах №№197, 184.

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