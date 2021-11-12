Центральна виборча комісія зареєструвала трьох нардепів від "Слуги народу".
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили на сьогоднішньому засіданні комісії.
Зокрема, це Сергій Кострійчук, Віталій Войцехівський та Сергій Козир.
Під час засідання голова ЦВК Олег Діденко вручив їм тимчасові посвідчення нардепів.
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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада ЦВК визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука, який зайде до Ради замість Ірини Верещук, яку призначили віце-прем'єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Крім того, цього ж дня ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах на Херсонщині та Черкащині та визнала обраним народним депутатом в окрузі №197 Віталія Войцехівського від "Слуги народу", а в окрузі №184 - Сергія Козиря також від "Слуги народу".
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