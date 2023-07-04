Поодинокі випадки витоків інформації трапляються, але в МОУ оцінюють ситуацію з інформаційною безпекою високо.

Українська суспільство привчилося до певної інформаційною культури, це надало владі змогу уникнути запровадження інформаційної цензури в умовах війни. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила під час Всеукраїнського форуму "Лідерство жінок під час війни", пише "АрміяInform".

"Ми не запровадили інформаційну цензуру, і це помічають всі партнери. І це унікально під час такої війни. Разом з тим ми змогли за рік привчити суспільство до певної інформаційної культури. І навіть якщо є поодинокі випадки, коли є витік інформації, адже в нас багатомільйонна держава", – сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що за рік повномасштабної війни "загальна культура стрибнула непомірно далеко".

Відео дня

"Нам є чому вчити інші країни", – впевнена заступниця голови оборонного відомства.

Цензура в Україні - які заходи пропонували

У квітні 2023 року низка нардепів під виглядом боротьби з ботофермами запропонувала карати українців за критику влади у соцмережах.

Запропонованих законопроектом передбачалося запровадження штрафів а навіть позбавлення волі за дописи в соцмережах, які нібито завдають шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Авторами законопроекту виступили скандальні нардепи Георгій Мазурашу та Сергій Кузьміних, а також Максим Павлюк, Михайло Лаба, Олег Арсенюк.

В середині червня Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді внести цей законопроект до порядку денного.

Вас також можуть зацікавити новини: