Аналізуючи історичні паралелі між правлінням Сталіна і нинішнього господаря Кремля, експерт вказав на суттєву різницю в їхньому політичному оточенні.

Президент РФ Володимир Путін більш лояльний до свого політичного оточення, тому навряд чи повторить долю радянського диктатора Йосипа Сталіна, якому його соратники "не завадили померти".

Таку думку висловив на Апостроф TV російський історик, відомий громадський діяч і політик Андрій Зубов. Аналізуючи історичні паралелі між правлінням Сталіна і нинішнього господаря Кремля, він вказав на суттєву різницю в їхньому політичному оточенні.

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Зокрема Зубов нагадав, що Сталін збирався знову провести велику чистку - зняти і Берію, і Хрущова, і Маленкова, намітивши інших людей до керівництва в партії. Тобто те, що він робив в 1934 і 1937 роках, він вирішив зробити знову.

"Ці люди знали, що це таке. Вони знали, що вони не просто будуть відправлені на пенсію, але, швидше за все, вони будуть болісно вбиті зі своїми дітьми і родичами. І тоді вони зважилися прибрати Сталіна", - розповів історик.

За його словами, такої альтернативи в нинішній Росії зараз немає.

"Чим відрізняється Путін від Сталіна: він трепетно ставиться до своїх особистих друзів і оточення. Тим, хто лояльний до нього, він завжди забезпечить дохід за рахунок народу. Він обкладе народ новими податками, але його близьке оточення буде отримувати. Тобто його вузьке коло їм задоволене і не боїться його, на відміну від вузького кола Сталіна", - стверджує Андрій Зубов.

Він також підкреслив, що вбивство або смерть Сталіна змусили багато чому навчитися керівників пострадянського простору, зокрема тому, що зі своїм найближчим оточенням жартувати не треба, з ним потрібно загравати.

"Так і чинить Путін. Тому очікувати, що його найближче коло його скине, немає жодних підстав", - зазначив історик.

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Автор: Андрій Василюк