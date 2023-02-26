Ніхто не міг точно спрогнозувати, коли точно ворог піде в наступ та на яких напрямках.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на закиди журналістів щодо того, що він мовчав про плани Росії піти в повномасштабну атаку на Україну наприкінці лютого 2022 року.

Під час марафон "Радіо Свобода" він заявив, що в української влади було кілька дат початку повномасштабної війни. Але достеменно спрогнозувати, куди піде ворог, як він буде це робити, чи застосовуватиме бойову авіацію ніхто не міг.

"Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників", - каже Данілов.

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А загалом від західних партнерів було багато таких дат-попереджень: це нібито мало відбутися у листопаді, потім - в грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.

"Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі", - пояснює секретар РНБО.

Він нагадав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 - не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

Початок вторгнення РФ до України

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого 2022 року в екстреному зверненні заявив, що весь хід розвитку подій та аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з "націоналістичними силами" в Україні неминуче, це питання часу. Також він оголосив "спеціальну воєнну операцію", мета якої - "демілітаризація" та "денацифікація".

Після 4 ранку 24 лютого 2022 року у низці українських міст пролунали вибухи, Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

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