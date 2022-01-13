Якщо в Україні буде розхитано ситуацію, президент Росії може цим скористатися, попередив секретар РНБО.

Зараз президент Російської Федерації Володимир Путін має такий план щодо України – здійснити внутрішню дестабілізацію.

Очільник РФ хоче знищити Україну як державу, а у глобальному плані – реконструювати радянську імперію, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, як тільки ситуація всередині нашої держави буде розхитана, Путін отримає можливість скористатися цим, щоб "зробити свою чорну справу".

Данілов додав, що у разі відсутності дестабілізації всередині України, президенту Росії буде значно складніше втілити у життя ті завдання, які російська сторона перед собою поставила.

Читайте такожСтолтенберг: Росія є агресором і створює кризу, а не Україна"…Давайте починати з самого початку. Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо – це знищення нас як держави… Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні…", – заявив співбесідник.

Нагадаємо, Росія у 2014 році захопила український Крим та вдерлася на частину Донецької та Луганської областей. Влада РФ підтримала бойовиків, які захопили окремі райони Донбасу та створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Низка країн Заходу покарали Росію за агресію санкціями.

У середині осені 2021 року стало відомо, що російська сторона збільшила кількість військових і техніки біля українського кордону. Після маневрів російських військ, зокрема, в США і Євросоюзі висловили серйозну стурбованість і пригрозили РФ новими обмежувальними заходами.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наприкінці листопада 2021-го говорив, що Росія стягнула до кордону з нашою країною більш ніж 90 тис. військових і готується до здійснення вторгнення на початку 2022 року.

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