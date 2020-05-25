Таємнича смерть. Кілька версій загибелі депутата Давиденка

Загадкова історія розпочинається з офісу народного депутата. Калюжа крові, пістолет… У вбиральні на кріслі - сам народний обранець. Застрелений. У офіс в той день через центральні двері, кажуть, ніхто не заходив. Але вікно у кабінеті нардепа було відчинено.

Друзі та колеги політика шоковані. У те, що Давиденко міг застрелитися сам, не вірять. А от у політичні розбірки – цілком. «Було вбито товариша і справжнього українця Валерія Давиденка. Так, саме вбито, тому що така сильна людина не могла піти з життя самостійно. Ще кілька днів тому він ділився зі мною планами на майбутнє, які, повірте, були просто грандіозними!

Закликаю правоохоронців якнайшвидше розслідувати цей страшний злочин і знайти винних у його скоєнні», - написав на своїй сторінці в одній з соцмереж народний депутат Сергій Березенко.

Кому міг перейти дорогу маловідомий депутат?

Насправді до політичної кар’єри Давиденко мав цілком пристойну кар’єру аграрія. Його називали чернігівським агробароном: до 2013 року Валерій був гендиректором сільськогосподарської фірми «Агродім». Родина володіє підприємством і досі, у реєстрі «Гроші» знаходять, що бенефіціаром значиться матір Давиденка – Валентина.

Ще долю у компанії мають: невідома широкому загалу жінка Ірина Хомайко з Києва, такий собі Олександр Бедриківський, який, ймовірно, є сином прокурора Володимира Бедриківського (адже має ту ж саму адресу реєстрації, що і дружина прокурора). Також, серед співвласників ТОВ-ка «Прогресивні інвестиційні стратегії», підконтрольна відомому землевласнику, екс-нардепу Андрію Веревському.

Чи може вбивство бути пов’язане з поділом бізнесу? Адже саме прибутковий аграрний бізнес і привів чиновника до влади. У стінах парламенту подейкують, що Давиденко був справжнім «сірим кардиналом» аграрного сектору.

Політик входив до депутатської групи «Довіра». В її складі - нардепи, які мало займаються публічною діяльністю, адже зосереджені на розв’язанні загальнодержавних питань. «Депутатська група «Довіра» - це мажоритарники, які, як правило, голосують за більшість законопроектів, які подаються або офісом президента, або Кабміном, або фракцією «Слуга Народу». Депутати з групи «Довіра» зайняли нішу «золотої акції», які додає голоси, коли СН не вистачає», - розповідає політолог Віктор Таран.

Сам Валерій Давиденко, як авторитетний аграрій, цілком міг лобіювати саме цю сферу у своїй законотворчій діяльності. Чи могло це стати конфліктом інтересів і причиною раптової смерті депутата?

«Що стосується агросектору, то давайте не забувати, Давиденко понад рік був заступником міністра з аграрної політики (у 2013-2014 роках). У нього були інтереси в агросекторі, тому, звісно, ці питання він курував», - каже Таран.

Крім аграрних мільйонів, Давиденко мав відношення і до аграрних скандалів. Народний обранець фігурував у справі щодо розкрадання коштів Аграрного фонду на суму 2 млрд, які, свого часу, розмістили в облігаціях у «Брокбізнесбанку» опального олігарха Сергія Курченка.

За словами екс-народного депутата Ігоря Мосійчука, Давиденко «був фігурантом ряду кримінальних проваджень, які пов’язані з розкраданням коштів Аграрного фонду. Там сума 2 млрд фігурує».

За кілька тижнів після цього у банк ввели тимчасову адміністрацію. Серед інших учасників справи - Борис Приходько, Валерія Гонтарєва та Олексій Філатов. Справа розслідується і досі. Чи міг Давиденко знати щось таке, що коштувало йому життя? Чи, можливо, це була чиясь помста за інший обман? Банківський?

Адже загиблий депутат певний час володів «Терра Банком». Серед його партнерів – ще один нардеп із депутатської групи «Довіра», Борис Приходько. Історія з банком у біографії Давиденко стала провальною - установа збанкрутіла і була ліквідована. Ошукані і обкрадені вкладники, вкрадені мільярди і… ніхто так і не покараний. Здавалося б - стандартна історія для української політики. Та і ця версія не остання.

«Він начебто взяв гроші на виборчу кампанію для цілої групи майбутніх нардепів. Але, зрештою, пройшов тільки сам. Сам переміг на виборчому окрузі. І це також могли йому пригадати», - розповідає політолог Сергій Биков.

Ймовірних ниточок, які тягнуться до різних сфер впливу, де фігурував покійний нардеп – багато. Тепер справа у руках слідства. Чи дійсно Валерій Давиденко пішов з життя сам. Або ж… йому допомогли?

Сабіна Обухова, Анна Чайка