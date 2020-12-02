Тим часом заступники Геннадія Кернеса продовжують запевняти, із ним все гаразд і він приїде.

Міська Рада Харкова екстрено зібралась на сесію у старому складі, серед нагальних питань – затвердження нового регламенту. Усе тому, що переобраний міський голова Харкова Геннадій Кернес, який мав би скласти присягу та очолити сесію, усе ще відсутній.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що Кернес має складати присягу саме на першій сесії з новим депутатським корпусом. Однак до ТВК у суді позивалися невдоволені результатом виборів, і доки комісія не переробила протокол, новобрані депутати зібратися не можуть. І в Кернеса лишається час для присяги.

В кулуарах міськради, як стверджується, подейкують, що ці суди - спроба потягти для Кернеса час. Бо за законом він має обов'язково скласти присягу на першій сесії з новообраними депутатами.

Відтак сьогодні міськрада розглядала, серед іншого, зміни до свого регламенту. Зокрема, питання про те, хто, крім новообраного мера, може очолювати засідання сесії в майбутньому.

Занепокоєння депутатів має підстави. Адже Кернеса у місті не бачили від вересня, коли його доправили до німецької клініки Шаріте з ускладненням коронавірусу. І хоча заступники Кернеса запевняли, з ним усе гаразд і він незабаром повернеться, містом навіть почалися ширитися неприємні чутки. Лише у середині листопада в Мережу потрапило фото з клініки, де Кернес лежить під'єднаний до апаратів, і навіть фото робить не сам.

Юристи заявляють, якщо Кернес так і не з'явиться на сесії нового скликання, то за його відсутності Харковом керуватиме президія. Але депутати проголосували, аби на наступній сесіях обрати головуючого. Найвірогідніше - ним стане секретар міської ради.

«Якщо новообраний мер на першій сесії відсутній, то він відповідно не може прийняти присягу, а значить – ні юридично, ні фактично, ні теоретично він не може внести кандидатуру секретаря міської ради. І то, що ми пишемо в цьому пункті регламенту, то нездійсненно, такого за законом бути не може», - запевняє депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

«Саме депутати визначають, хто відкриває сесію, а на пленарному засіданні обирається головуючий. Тому є аналогія, є зразки вирішення таких питань», - додає секретар Харківської міської ради Олександр Новак .

Тим часом заступники Геннадія Кернеса продовжують запевняти, із ним все гаразд і він приїде.

«Геннадій Адольфович може повернутися і до 20 грудня. Все залежить від того, що скажуть лікарі, і коли вони скажуть, що все, будь ласка, Геннадій Адольфович може прилетіти в місто Харків. Хочу сказати, що він почувається добре. І найближчим часом ми чекаємо повернення Геннадія Адольфовича до Харкова», - запевняє Ігор Терехов.

Стан здоров'я Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Кернес проходить додаткове повне обстеження в лікарні, після цього лікарі визначать, як лікувати його надалі.

За інформацією Павла Фукса, в "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Кернес переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

Син Кернеса Данило Привалов 26 листопада заявив, що тому дозволили покинути берлінську клініку «Шаріте» й повернутися до України.

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Автор: Дмитро Захаров