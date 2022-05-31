Рішення про її відставку підтримали 234 народних депутатів України.

Верховна Рада проголосувала за відставку Людмили Денісової з посади уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, за це віддали свої голоси 234 народних депутатів України.

Напередодні у фракції "СН" заявили, що зібрані підписи для висловлення недовіри Денісовій.

30 травня Денісова заявила, що "за дорученням Офісу президента України" розпочався збір підписів за її звільнення з посади 31 травня. За словами омбудсмена, для її звільнення застосують механізм, який суперечить Конституції України.

Довідка. Денісова обіймала цю посаду з 15 березня 2018 року. Раніше вона була міністром соцполітики в урядах Юлії Тимошенко (2007-2010) і Арсенія Яценюка (2014 року).

27 квітня 2022 року колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба звинуватив Денісову в тому, що вона надала інформацію окупантам про переховування 58 дітей в Херсоні, і нібито після цього окупанти вивезли їх до Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: