Речник делегації України в ТКГ зазначив, що наразі є всі умови для виведення російських військ. Питання лише в бажанні Кремля.

Вивести російські війська з Донбасу можливо лише за умови, якщо президент РФ Володимир Путін дасть таку команду.

Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що наразі є всі умови для виведення російських військ. Питання лише в бажанні Кремля.

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"Вивести російські війська з території Донбасу можна єдиним шляхом — це коли президент Росії Володимир Путін віддасть відповідну команду. Інших шляхів немає. Питання в тому, чи є у нього на це добра воля, тому що в Парижі рік тому він підписав відповідний протокол, чим на вищому рівні нормандської четвірки взяв на себе зобов'язання з врегулювання конфлікту. Вони росіянами виконуються, але лише частково й неохоче. І ми за місяць до закінчення терміну легко примушуємо їх до конкретизації, чи збираються вони взагалі їх виконувати чи ні", — сказав він.

Арестович пояснив, як Росія може вивести війська при тому, що не визнає їх наявність на Донбасі.

"Путін визнає "відпускників", як мінімум, і вони повинні бути виведені. А "відпускники" — це широка категорія, до їх числа входять добровольці тощо. Нехай їх виводять. Громадян РФ там більше, ніж потрібно. Вони дуже добре знають, що відбувається, і це знають французи, німці, Сполучені Штати. Формулювання завжди можна підібрати. Росія — фахівець з підбирання красивих формулювань, а ми даємо їм можливість для виходу, якщо вони хочуть цим скористатися, вони скористаються", — сказав він.

Арестович відповів на запитання, чи буде обговорюватися план України на рівні нормандської четвірки.

"Неформально я можу сказати, що цей план буде обговорюватися на наступній зустрічі, яку ми плануємо провести до Нового року. Це можливо, якщо Росія виявить добру волю. Рік закінчується, потрібно робити певні висновки, дивитися, що зроблено. Я думаю, що це необхідна зустріч", — сказав він.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк