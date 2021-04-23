Депутат від "ЄС" намагався повісити на шию колезі з "ОПЗЖ" плакат з написом "Пособник окупанта" і прапором Росії.

Депутати Херсонської облради побилися через прапор Росії.

Про це повідомляє Kherson.net.ua.

Під час виступу депутата від "ОПЗЖ" Єгора Устинова, до нього підійшов Сергій Хлань з "Європейської Солідарності" і спробував повісити йому на шию плакат з написом "Пособник окупанта" і прапором Росії. Однак Устинов відштовхнув опонента, в результаті чого між ними виникла бійка.

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У підсумку один з колег Устинова відтіснив Хланя і посадив того на місце.

У продовженні своєї промови Устинов зазначив, що подібна поведінка депутата обласної ради є неприпустимою.

"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо», - заявив він.

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Автор: Денис Прядко