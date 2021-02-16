Нардеп Гончаренко заявив, що "Кубань стане нашим “островом свободи”.

Нардепи у Раді відзначили День незалежності Кубані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко.

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Він нагадав, що 16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської народної республіки.

"Нам важливо пам’ятати про цю дату, адже Кубань ― це ще одна держава, яку створили українці. І якщо Росія ― це "тюрма народів", то Кубань стане нашим “островом свободи”! Чекаємо в сім’ї вольній, новій!" - написав Гончаренко.

Кубанська Народна Республіка — козацьке державне утворення на Кубані. Проіснувала 1 рік і 9 місяців. 17 березня 1920 Кубанська Республіка була знищена більшовиками.

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Автор: Катерина Лиманська